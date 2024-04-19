Kahramanmaraş'ta yeni deprem konutları yükseliyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapılan deprem konutlarının yenileri de yükseliyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan deprem konutları tamamlandı. Şehir genelinde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yenileri de ekleniyor.
Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan deprem konutları bir yandan tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken, diğer yandan devam eden konutlar da hummalı çalışmalar sürüyor.
Bölgedeki 3. Etap olarak adlandırılan ve 789 konutun inşaatın çalışmaları devam ederken yapılan çalışmalar dron ile görüntülendi.
İnşaata nakliye işi yaptığını söyleyen Bayram Tekiş, "Çok yoğun çalışma var gelen de çalışan da memnun. Allah devletin yokluğunu vermesin" dedi.
Operatör Seyithan Güzel ise, "Genel de tünel kalıpla yapıldığı için inşaatlar çok güzel ve sağlam. Vatandaşlar için gayet iyi konut" diye konuştu.
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