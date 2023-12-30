 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta yeni iş yerleri ve konutlar yükselecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta yeni iş yerleri ve konutlar yükselecek

Kahramanmaraş'ta başlanan 'Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında kalıcı konut ve iş yerleri ile ilgili çalışmalar hızla ilerliyor. Şehir merkezinde kurulan şantiyelerde kazı çalışmaları ve temel hazırlıkları devam ederken, binlerce konut ve iş yeri inşa edilecek. Proje tamamlandığında şehir merkezi eski canlılığına kavuşacak.

Kahramanmaraş\'ta yeni iş yerleri ve konutlar yükselecek
30.12.2023 - 23:45,
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta yeni iş yerleri ve konutlar yükselecek

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta başlanan 'Kentsel Tasarım Projesi' çerçevesinde kalıcı konut ve iş yerleri ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Alt ve üstyapısı, sosyal donatıları ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş'ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi'nde de önemli aşama kat edildi.

Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken kalıcı konut ve iş yerleri yükselmeye başladı. Proje çerçevesinde; Zübeyde Hanım Bulvarı, Trabzon Caddesi, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi'ni kapsayan alanda kazı çalışmaları ve temel hazırlıkları hızla sürüyor. U parsele binin üzerinde, şehir merkezine ise toplam 10 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yeri kazandırılacak. Proje tamamlandığında konut ve iş yerleri, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla katma değeri artırılan şehir merkezi eski canlılığına kavuşturulacak.

İsmail Büyükçelik isimli vatandaş, "Şehir merkezinde hızlı bir şekilde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Çevreye verdiği olumsuz etkilerde var en kısa sürede yaraların sarılıp insanların mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Köse de "Ne yapılacaksa bir an önce yapılması ve şehrimizin ayağa kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Deprem, Çevre, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yeni iş yerleri ve konutlar yükselecek - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:41:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yeni iş yerleri ve konutlar yükselecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement