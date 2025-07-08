Kahramanmaraş\'ta Yeni Kentsel Dönüşüm

Kahramanmaraş'ın ticaret merkezlerinden Trabzon ile Cahit Zarifoğlu caddeleri, yeni konut ve iş yerleriyle yeniden eski hareketliliğine kavuşuyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde birçok binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı bölgede, Emlak Konut GYO güvencesiyle yürütülen inşa çalışmaları tamamlandı.

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, AA muhabirine, toplam 644 bağımsız bölümün hazır olduğunu söyledi.

Şeker, Trabzon ve Cahit Zarifoğlu caddelerinde 108 iş yeri ve 536 konuttan oluşan bağımsız bölümün yanı sıra 3 bin metrekare yeşil alan, 15 bin metrekare sert zemin ve 344 araçlık açık-kapalı otopark bulunduğunu belirtti.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca gelecek günlerde kura çekimi yapılacağını ifade eden Şeker, "Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda kura çekimi gerçekleştirilecek, ardından daire ve dükkan teslimlerine başlanacak. Kahramanmaraş'ın kalbi olarak görülen Trabzon ve Cahit Zarifoğlu caddeleri eski canlılığına kavuşacaktır." dedi.

Vatandaşlardan tam not aldı

Bölgede yeniden inşa edilen iş yerlerini ve konutları inceleyen vatandaşlar da çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Zeynep Tanıçok, Trabzon Caddesi'nin Kahramanmaraş'ın kalbi olduğunu belirterek, "İnsanların günlük mutlaka buradan geçtiği bir güzergahtı. Gündüzüyle, gecesiyle çok farklı ortam vardı burada, inşallah daha da güzel olur. Yeni binalar estetik olarak güzel, renk açısından da güzel, yani Avrupa'yı andıran bir hava oldu burada." diye konuştu.

Ökkeş Öztürk ise depremin ikinci yılında bölgenin hızlı şekilde ayağa kaldırıldığını vurgulayarak, "Gerçekten şaşırtıcı derecede müthiş şekilde çalıştı devlet. Bu kadar beklemiyordum, çok hızlı refleks verdi. Bu cadde gerçekten çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Yeni binaların depreme dayanıklı inşa edildiğini düşündüğünü belirten Zehra Kayhan da "Burası şehrin ilk çarşısı gibiydi. İnşallah o hareketliliği tekrar görürüz, çok özledik. Buraya çıktığımız zaman bayağı kalabalık oluyordu. Allah'ım devletimize zeval vermesin." dedi.