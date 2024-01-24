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Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Çöktü, Operatör Enkaz Altında Kaldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Çöktü, Operatör Enkaz Altında Kaldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, yıkım sırasında ağır hasarlı bir binanın üzerine çöken iş makinesi, operatörün enkaz altında kalmasına neden oldu. Doğukent Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışması sırasında meydana gelen olayın ardından, ekipler hemen arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Operatörün kurtarılması için bina etrafında güvenlik önlemleri alındı.

Kahramanmaraş\'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Çöktü, Operatör Enkaz Altında Kaldı
24.01.2024 - 15:53,
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Çöktü, Operatör Enkaz Altında Kaldı - Son Dakika
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