Kahramanmaraş\'ta Yılın Kareleri Oylaması

Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Müdürler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de ise Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de" fotoğrafını oylayan Çalık, "Spor" kategorisinde ise tercihini Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karelerinden yana kullandı."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" başlıklı fotoğrafını oylayan Çalık, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını tercih etti."

Büyükşehir Belediyesi AKBEL Genel Müdürü Mustafa Bolat ise "Gazze: Açlık" kategorisinde tüm fotoğrafları seçerken, "Portre"de " Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", fotoğraflarına oy veren Bolat, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti."

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

Temur, "Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karesine oy verdi.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.