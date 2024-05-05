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Kahramanmaraş'ta yüksek kesimlere kar yağdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ve Göksun ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü.

Doğu Akdeniz'de üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağmurlar, şehir merkezlerinde su taşkınlarına sebebiyet vermişti. Yağışların ardından bölgede soğuk hava etkisini hissettirdi. Kahramanmaraş'ın Andırın ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.