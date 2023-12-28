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Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 22 araç karıştı ve 15 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Elbistan-Göksun yolu üzerindeki Çardak kavşağında meydana gelen kazada sis ve buzlanma etkili oldu. İki ayrı kaza sonucunda toplamda 15 kişi yaralanırken, yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

28.12.2023 - 17:49,  Güncelleme: 17:50
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KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 22 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elbistan-Göksun yolu üzerindeki Çardak kavşağında meydana geldi. Sis ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR, otomobil ve kamyonetin de olduğu 14 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada yolun diğer şeridinde 8 araç birbirine girdi. Bu kazada da 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kahramanmaraş\'ta 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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