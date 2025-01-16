Kahramanmaraş'taki Apartman Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Apartman Davası Devam Ediyor

Özlem Bayraktar Apartmanı'ndaki 29 ölümle ilgili 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

16.01.2025 23:17
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı'ndaki 29 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Kadir Atmaca, tutuksuz sanıklar H.D. H.Ç. M.N.A. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.B. ise bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Tutuklu sanık Kadir Atmaca, bilirkişi raporuna itiraz ederek adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Sanık Atmaca, hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunduğunu ancak raporun teknik ve hukuki açıdan eksik olduğunu iddia etti.

Atmaca, "Bilirkişi raporundaki değerlendirmeler yetersiz ve dayanaklardan yoksundur. Yapı denetim firmaları projelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 22. maddesi gereğince ruhsat verilmeden önce tüm kontrollerin yapılması zorunludur. Statik proje, bir mühendis tarafından hazırlanmış ve yapı denetim firmasının onayıyla belediye tarafından ruhsatlandırılmıştır. Eğer statik projeden kaynaklanan bir kusur varsa, bu sorumluluk proje müellifi, yapı denetim firması ve belediyeye aittir" dedi.

Sağlık sorunlarını da dile getiren Atmaca, cezaevinde tedavisinin aksadığını ifade ederek, "Çeşitli hastalıklarım var ve günlük ilaç kullanıyorum. Bu koşullarda cezaevinde bulunmam benim için zorlayıcı. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık N.B. de projelerde ve evraklarda bulunan imzaların kendisine ait olmadığını savundu.

Diğer sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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