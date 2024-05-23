Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binada 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binada 68 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'taki depremde yıkılan binada 68 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılması sonucu 68 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Ferhat Bülent Özer'in yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verildi. Diğer tutuklu sanıkların duruşması ise 11 Temmuz'a ertelendi.

23.05.2024 16:21
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılması sonucu 68 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz, Ferhat Bülent Özer ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Lütfi T. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 müteveffa için düzenlenen ek iddianameyi kabul ederek dosyayı birleştirdi.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, 12 soruşturmasının olduğunu belirterek, "Bazı kesimler ve müştekiler bana 'müteahhit' diyor. Ben müteahhit değilim. Davalarımın biri bitmeden diğeri başlıyor bazılarını unutuyorum. Bunların göz önünde bulundurularak beraatimi istiyorum." dedi.

Ferhat Bülent Özer de depremde yakınlarını kaybettiğini, anne babasına bakacak kimsenin olmadığını belirterek tutuksuz yargılanmasını istedi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarlayıp beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınarak tutuklu sanık Ferhat Bülent Özer'in yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 1'i firari sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edilmişti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Bülent Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binada 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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