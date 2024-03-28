Kahramanmaraş\'taki depremde yıkılan Ebrar Sitesi davası devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 109 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Salih Tepebaşılı ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Akif Özgüler'in 25 Mart'ta hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında verilen adli kontrol kararını kaldırdı.
Tutuklu sanık Atilla Öz, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, Ebrar Sitesi B Blok'un kooperatif kapsamında yapıldığını, kooperatifin kurucusunun kendisi olmadığını, binanın, projeler ve yasalara uygun olarak yapıldığını savundu.
Öz, "Bütün bina incelenmiş, her türlü denetimden geçmiş ve yapı kullanım izni alınmıştır. O halde yapı kullanım belgesinin olması, binanın resmi nitelik kazandığını, yasalara, mevzuatlara uyulduğunu, yine bilirkişi heyetinin kusur addetmemesi benim ve yönetim kurulu üyelerinin gerekli olan dikkat ve özen gösterdiğinin bir kanıtıdır. Bundan 30 yıl önce üyelerinin çoğunluğu benim gibi öğretmen olan Lalezar Konut Yapı Kooperatifine üye oldum. Bu kooperatifin kurucusu ben değilim. 1995 yılında ben kooperatife üye oldum. Kooperatif 1987 tarihinde kurulmuştur. Toplantıya ben katılmasaydım, ben şu an yargılanmayacaktım. Burada denetçi olarak görev alan Tevfik Tepebaşı çok aktifti, denetçi olduğu için görev icabı daha çok o ilgileniyordu." diye konuştu.
Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı da Ebrar Sitesi'nin bir bölümünün müteahhitler, bir bölümünün ise kooperatifler tarafından yapıldığı ifade etti.
Ebrar Sitesi'nde kendi akrabaları ve sevdiklerinin de öldüğünü belirten Tepebaşı, "Ben öğretmenim, inşaattan anlamam ancak herkes beni sorumlu tutuyor. Ben bu kooperatifin yönetimde bulunmuyorum sadece üyeyim. Ben müteahhit değilim. Benim sürekli müteahhit olduğumu söyleyenlere inanamıyorum. Üstüme atılan suçları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Tutuklu sanık Ahmet Doğan ise Ebrar Sitesi'nin inşaatının başladığında il dışında memur olarak görev yaptığını ve bu dosyada neden yargılandığını anlamadığını dile getirerek beraatini istedi.
Sanık Salih Tepebaşılı da ev sahibi olmak için Ebrar Sitesi B Blok'a üye olduğunu, kooperatif toplantılarının yıllık yapıldığını ifade etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.
Müşteki avukatlar olası kastla yargılanma istedi
Müşteki avukatlarından Berke Balaban, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılanan sanıkların inşaattan anlamadıklarını beyan etmelerine karşın binayı yapan kooperatifin dosyaları içinde ilave kat için ek inşaat ruhsatı başvurularında imzalarının bulunduğunu ifade etti.
Balaban, şunları kaydetti:
"Yapılan yargılamada, Lalezar Kooperatifi'ne ait toplanan faaliyet raporları, denetçi raporları yargılanan sanıkların yıkılan binanın yapım aşamasına dahil olduğunu göstermektedir. Binaya ilave 2 kat çıkılması için inşaat ruhsatı başvurularında, faaliyet ve denetim raporlarında sanıkların imzası bulunmaktadır. Bunun yanında, daha önceki celselerde bahsettiğimiz ve yıkılan binaya ilave 2 kat çıkılmasının uygun görüldüğü hiçbir hesaplama içermeyen teknik raporu tanzim eden sanık Mehmet Akif Özgüler'in 25 Mart tarihinde vefat ettiği öğrenilmiştir. Önceki taleplerimizi tekrar ederek, bu sanıkların olası kastla yargılanmasını istedik."
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.
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