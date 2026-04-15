Kahramanmaraş'taki okulda silahlı saldırı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, saldırıda üç öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan TBMM Numan Kurtulmuş, " Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor, gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Üç öğrenci evladımız, bir öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Bu olayın arkasındaki gerçek ne de olsa, katilin temel motivasyonları nelerdir, bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın gerçeği, tüm gerçekliği, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin, ölenler için başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki programın çıkışında Kahramanmaraş'taki okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Numan Kurtulmuş, "Bugün burada İstanbul'da çok önemli bir uluslararası toplantıyı gerçekleştiriyoruz. 12-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Parlamentolarının en üst çatı kuruluşu olan Parlamentolar Arası Birliğin 152. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla burada İstanbul'da toplanmış bulunuyoruz. IPU'nun uluslararası büyük kuruluşun şimdiye kadarki toplantıları içerisinde en yoğun katılımın olduğu, özellikle son zamanlarda en yoğun katılımın olduğu bir toplantıyı icra ediyoruz. 800'ü aşkın milletvekili, 155 ülke delegasyonu, 80 meclis başkanı ve meclis başkan vekillerinin de olduğu geniş bir katılımla gerçekten fevkalade başarılı bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sizler aracılığıyla da teşekkürlerimi, tebriklerimi ve takdirlerimi ifade ediyorum" dedi.

'BÜTÜN EĞİTİM CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Kurtulmuş, "Böylesine başarılı bir organizasyonu gerçekleştirirken maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor, gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Üç öğrenci evladımız, bir öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Allah rahmet eylesin, masum ufacık çocuklar vefat etmiş oldu. Tabii ki ilgili kurumlarımız, başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere, Sayın Bakanlarımız da bildiğim kadarıyla derhal olay yerine hareket ediyorlar. Bu olayın arkasındaki gerçek ne de olsa, katilin temel motivasyonları nelerdir, bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş Savcılığı'nın çok geniş bir savcı ve savcı vekilliği heyetiyle birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün evlatlarımıza, bütün öğrencilerimize, bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın gerçeği, tüm gerçekliği, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin, ölenler için başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Olaylar, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 19:42:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.