Kahramanmaraş'taki okulda silahlı saldırı

KAHRAMANMARAŞ'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan TBMM Numan Kurtulmuş, " Kahramanmaraş 'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor, gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Üç öğrenci evladımız, bir öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Bu olayın arkasındaki gerçek ne de olsa, katilin temel motivasyonları nelerdir, bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın gerçeği, tüm gerçekliği, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin, ölenler için başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki programın çıkışında Kahramanmaraş'taki okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Numan Kurtulmuş, "Bugün burada İstanbul'da çok önemli bir uluslararası toplantıyı gerçekleştiriyoruz. 12-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Parlamentolarının en üst çatı kuruluşu olan Parlamentolar Arası Birliğin 152. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla burada İstanbul'da toplanmış bulunuyoruz. IPU'nun uluslararası büyük kuruluşun şimdiye kadarki toplantıları içerisinde en yoğun katılımın olduğu, özellikle son zamanlarda en yoğun katılımın olduğu bir toplantıyı icra ediyoruz. 800'ü aşkın milletvekili, 155 ülke delegasyonu, 80 meclis başkanı ve meclis başkan vekillerinin de olduğu geniş bir katılımla gerçekten fevkalade başarılı bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sizler aracılığıyla da teşekkürlerimi, tebriklerimi ve takdirlerimi ifade ediyorum" dedi.

'BÜTÜN EĞİTİM CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Kurtulmuş, "Böylesine başarılı bir organizasyonu gerçekleştirirken maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor, gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Üç öğrenci evladımız, bir öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Allah rahmet eylesin, masum ufacık çocuklar vefat etmiş oldu. Tabii ki ilgili kurumlarımız, başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere, Sayın Bakanlarımız da bildiğim kadarıyla derhal olay yerine hareket ediyorlar. Bu olayın arkasındaki gerçek ne de olsa, katilin temel motivasyonları nelerdir, bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş Savcılığı'nın çok geniş bir savcı ve savcı vekilliği heyetiyle birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün evlatlarımıza, bütün öğrencilerimize, bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın gerçeği, tüm gerçekliği, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin, ölenler için başsağlığı diliyorum" diye konuştu.