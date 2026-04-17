Kahramanmaraş'taki Saldırı İçin Gıyabi Cenaze

17.04.2026 14:09
Erciş'te saldırıda ölen 8 öğrenci ve 1 öğretmen için gıyabi cenaze namazı kılındı.

KAHRAMANMARAŞ'taki okul saldırısında yaşamını yitiren 8 öğrenci ve 1 öğretmen için Van'ın Erciş ilçesindeki Kara Yusuf Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Yurt Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Genç Eğitim-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Sendikalar adına basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Cemal Aslan okudu. Yaşanan olayla ilgili duydukları acıyı dile getiren Aslan, "Siverek'te ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar; öğretmenlerimizi, eğitim çalışanlarımızı, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan karanlık bir tehdidin açık göstergesidir. Farklı şehirlerde yaşanan bu acı olaylar, artık karşı karşıya olduğumuz tablonun münferit değil, sistematik bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarımızı hedef alan bu menfur saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Burada bulunan Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü-Sen, Yurt Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim-Sen ve Genç Eğitim-Sen olarak; tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve eğitim kurumlarımızın güvenliği sağlanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
