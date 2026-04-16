Kahramanmaraş'taki Saldırının Babası Tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'taki Saldırının Babası Tutuklandı

16.04.2026 03:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulda gerçekleşen silahlı saldırının faili U.M.'nin babası tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası U.M.'nin tutuklandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 05:03:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.