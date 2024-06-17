Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Bayram Trafik Uyarısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Bayram Trafik Uyarısında Bulundu

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, beraberinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Vatandaşlarla görüşerek bayramlarını tebrik eden Ünlüer, trafikte bilinç artırıcı tedbirlere uyulmasını dile getirerek, sürücülere 'Yolun sonu bayram olsun' mottosuyla uyarılarda bulundu. Ayrıca, Vali Ünlüer ve beraberindekiler, depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

17.06.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Herkesin bayramı bayram olarak kutlansın diye yola çıkmış kardeşlerimizden özel rica ediyoruz. Yorgun olarak yola çıkmasınlar bol bol mola versinler ve bayramı bayram olarak yaşasınlar." dedi.

Vali Ünlüer, beraberinde İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Vatandaşlarla görüşerek bayramlarını tebrik eden Ünlüer, onlara kolonya ve şeker ikram etti, emniyet kemeri takan ve hız kurallarına uyan sürücülere teşekkür ederek, güvenli trafik akışının sağlanması için uyarıda bulundu.

Ünlüer, sürücülere "Yolun sonu bayram olsun" mottosuyla uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Trafikte bilinç artırıcı tedbirlere uyulmasını dile getiren Ünlüer, "Burada sürücülerimiz ve ailelerinin bayramlarını kutluyoruz ve dikkatli olmaları konusunda bir kez daha kendilerinden ricada bulunuyoruz. 'Yolun sonu bayram olsun' diyoruz. Hız kurallarına lütfen uyalım. Emniyet kemerlerinizi bağlayalım. Lütfen kırmızı ışıklarda geçmeyelim, yol kenarlarına park etmeyelim ve herkesin bayramı bayram olarak kutlansın diye bu yola çıkmış kardeşlerimizden özel rica ediyoruz. Yorgun olarak yola çıkmasınlar bol bol mola versinler ve bayramı bayram olarak yaşasınlar inşallah." diye konuştu.

Vali Ünlüer, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Kapıçam Şehir Mezarlığını ziyaret ederek 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programına katılan Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindekiler, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

Programa, Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş, trafik, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Bayram Trafik Uyarısında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
03:27 Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı! 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu
00:28 İzlanda’da yine yanardağ patladı Görüntüler anbean kaydedildi İzlanda'da yine yanardağ patladı! Görüntüler anbean kaydedildi
23:50 Atatürk Anıtı’na baltayla saldırı Provokatörlerden ’’Neden’’ sorusuna ’’Sadece Allah rızası için’’ yanıtı Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden ''Neden'' sorusuna ''Sadece Allah rızası için'' yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 10:55:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Bayram Trafik Uyarısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement