Kahramanmaraş ve Adıyaman'da İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
Kahramanmaraş ve Adıyaman'da İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

19.05.2026 01:25
Kahramanmaraş ve Adıyaman'da düzenlenen protestolarda, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırı kınandı; aktivistlerin serbest bırakılması ve Gazze ablukasının kaldırılması istendi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camisi'nde ikindi namazının ardından avluda toplanan Kahramanmaraş Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırısını kınadı.

Grup adına açıklama yapan Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Alagöz, İsrail'in saldırısına uğrayan filonun yalnızca yardım taşımadığını, 39 ülkeden farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı bir duruş sergilediğini söyledi.

İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi olmadığını hatırlatan Alagöz, şöyle devam etti:

"2010 yılında uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine yapılan ve 10 aktivistin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıyı, Sumud ve Özgürlük Filosu girişimlerine yönelik uluslararası sulardaki müdahaleler ile Vicdan ve Madleen gemilerine yapılan saldırıları unutmadık. Bu saldırılar, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır."

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırmasının, Gazze'deki açlığın ve zulümlerin son bulmasını isteyen uluslararası dayanışmayı kelepçelemeye çalışmak anlamına geldiğini anlatan Alagöz, "Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek. Ama yanılıyorlar, Sumud Filosu'na yapılan her engelleme, Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız, engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz." diye konuştu.

Uluslararası sularda korsan uygulamalarla gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistin serbest bırakılması gerektiğini belirten Alagöz, Gazze'deki abluka ve ambargonun da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın ardından katılımcılar, Gazze için dua etti.

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde 100. Yıl Parkı'nda toplanan grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Platform sözcüsü Ahmet Özbey, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yıllardır süren gayriinsani ablukayı kırmak, açlık ve sefalete mahkum edilen Filistin halkına bir umut ışığı taşımak amacıyla barışçıl ve sivil bir inisiyatifle Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'na yapılan barbarca müdahaleyi lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Siyonist İsrail rejiminin, uluslararası hukuku ve insanlığı bir kez daha ayaklar altına aldığını dile getiren Özbey, şunları kaydetti:

"Akdeniz'in uluslararası sularında insani yardım teknelerine karşı alçakça bir korsanlık eylemi gerçekleştirilmiştir. Gece karanlığında dronlar, sinyal karıştırıcılar ve otomatik silahlarla aktivistlerin üzerine çöken işgalci güçler, gemileri gasbetmiş ve barış elçilerini hukuksuzca alıkoymuştur. ?Buradan tüm dünya kamuoyuna ve vicdan sahiplerine sesleniyoruz. ?İsrail'in bu barbarlığı karşısında sessiz kalmak, bu soykırıma ve zulme ortak olmaktır. ?Kahta STK Platformu olarak, dualarımızla, sesimizle ve tüm gücümüzle Akdeniz'de dalgalanan o özgürlük gemilerinin, Filistin'in ve Sumud aktivistlerinin yanındayız. Uluslararası mekanizmaları, Birleşmiş Milletler'i ve tüm devletleri bu devlet terörüne karşı derhal somut adımlar atmaya, alıkonulan kardeşlerimizi serbest bıraktırmaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından dua edildi.

Kaynak: AA

