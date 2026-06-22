Kahramanmaraşlılar İzmir'de Buluştu - Son Dakika
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Kahramanmaraşlılar İzmir'de Buluştu

Kahramanmaraşlılar İzmir\'de Buluştu
22.06.2026 17:39
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İZMİRMARAŞDER'in düzenlediği kahvaltıda birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (İZMİRMARAŞDER) tarafından Bornova ilçesinde düzenlenen kahvaltı programında Kahramanmaraşlılar bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Çiçekliköy'de gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, kendilerini bir araya getiren dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ın "kahraman" unvanını Milli Mücadele döneminde gösterdiği direniş nedeniyle aldığını belirten Kırkpınar, "Sütçü İmam'dan başlayarak bir milletin direniş ve mücadele ruhunu temsil etmişlerdir. Ülke olarak en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Bu buluşma da bunun en güzel örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada varlığını sürdürmesinin temelinde birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin bulunduğunu ifade eden Kırkpınar, güçlü olmanın barış ve huzuru da beraberinde getireceği değerlendirmesinde bulundu.

İZMİRMARAŞDER Başkanı Safa Narlı ise programın yalnızca bir kahvaltı organizasyonu olmadığını, ortak kültür ve değerleri paylaşan hemşehrilerin buluşması niteliğini taşıdığını belirtti.

İzmir'de yaşamalarına rağmen memleketleriyle bağlarını sürdürdüklerini ifade eden Narlı, "Memleket sevgisi sadece doğduğun yeri özlemek değildir. Memleket sevgisi, doğduğun yerin güzelliklerini yaşadığın yere taşımaktır. İşte derneğimiz de bunun için vardır. Birlik olmak için vardır. Dayanışmak için vardır. Kültürümüzü yaşatmak için vardır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlılar İzmir'de Buluştu - Son Dakika

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