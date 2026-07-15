Kahta'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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Kahta'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15.07.2026 22:34
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabirleri ziyaret edildi, fotoğraf sergisi açıldı. Kaymakam ve kurum amirleri şehitleri andı, gençlerin hazırladığı eserler sergilendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve kurum amirleri, anma programı kapsamında ilk olarak şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edilen programda, protokol üyeleri vatanın bağımsızlığı ile milletin birlik ve beraberliği uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Programın ardından Kahta Gençlik Merkezi tarafından Kaymakamlık binası karşısındaki 100. Yıl Parkı'nda hazırlanan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kahta Gençlik Merkezi resim kursuna katılan gençlerin hazırladığı 15 Temmuz temalı resimler ile darbe girişimi gecesinde yaşananları ve milletin gösterdiği kahramanlığı yansıtan fotoğrafları inceledi.

Kaymakam Soysal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin iradesine ve demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir destan olduğunu belirterek, "Bu ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Can da serginin amacının 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak olduğunu ifade ederek, gençlerin hazırladığı eserlerle milli birlik ve beraberlik bilincini canlı tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinlikler kapsamında açılan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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