Kahta\'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.Ö.S. idaresindeki 46 AEJ 901 plakalı otomobil, Habibler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
