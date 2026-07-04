Kahta'da otomobil devrildi, 4 yaralı - Son Dakika
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Kahta'da otomobil devrildi, 4 yaralı

04.07.2026 16:09
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobilde sürücü ve 3 yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

E.D. idaresindeki 02 AEM 235 plakalı otomobil, Cami Mahallesi çevre yolunda devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Kahta, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahta'da otomobil devrildi, 4 yaralı - Son Dakika

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