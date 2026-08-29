Kahta'da Pikap Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahta'da Pikap Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü Şevket Aslan hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şevket Aslan idaresindeki 02 ADR 545 plakalı pikap, Kahta Gerger yolu Kanboğaz mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Aslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aslan, hastanede yapılan müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahta'da Pikap Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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