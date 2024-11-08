Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
S.A. yönetimindeki 33 F 5245 plakalı pikap, Kahta- Gerger kara yolu Karadut köyü yol ayrımı civarında M.A. idaresindeki 34 CZU 761 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlardaki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumu ağır olan M.E.A. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?