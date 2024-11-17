Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
M.A. (43) idaresindeki 34 EG 1674 plakalı hafif ticari araç, Kahta- Adıyaman kara yolu ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşınan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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