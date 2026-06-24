Kahta'da Yılan Yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı.
Girne Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde yılan olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahta Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı yakaladı.
Yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.
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