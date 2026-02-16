Adıyaman Belediyesi, Kahtalı Mıçe'yi Özel Bir Programla Anacak - Son Dakika
Adıyaman Belediyesi, Kahtalı Mıçe'yi Özel Bir Programla Anacak

16.02.2026 12:21  Güncelleme: 13:38
Türk halk müziğinin duayeni Kahtalı Mıçe, ölümünün birinci yılı vesilesiyle Adıyaman'da düzenlenecek özel bir programla anılacak. Anma gecesinde sanatçının eserleri sanat dünyasının önemli isimleri tarafından seslendirilecek.

(ADIYAMAN) - Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Kahtalı Mıçe (Mustafa Aslan), vefatının birinci yılında Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla anılacak. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Türküleriyle sevinçlerimizi, acılarımızı, hasretimizi dile getirdi. Onu memleketinde, hemşehrileriyle birlikte anmak bizim için bir vefa borcudur" dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından Kahtalı Mıçe için TPAO Konferans Salonu'nda yarın saat 19.30'da gerçekleştirilecek anma gecesinde, sanat dünyasının önemli isimleri usta sanatçının eserlerini seslendirmek üzere bir araya gelecek.

Sunuculuğunu Latif Doğan'ın üstleneceği gecede; Aynur Polat, İmran Tabala, Yağız, Dellal Metin, Mahmut Karadağ, Kemal Arda, Şahap Akagün, Mehmet Aslan, Hüseyin Delibalta, Mehmet Eryılmaz, Hüseyin Ekinci, Haydar Karaaslan, Ömer Çapar ve Sedat Reçber sahne alacak. Programda, Kahtalı Mıçe ile özdeşleşen ve hafızalara kazınan türküler hep bir ağızdan seslendirilecek.

Tutdere, anma programına ilişkin yaptığı açıklamada, Kahtalı Mıçe'nin yalnızca bir sanatçı değil, Adıyaman'ın kültürel hafızasında derin izler bırakan bir değer olduğunu vurguladı. Tutdere, "Kahtalı Mıçe, bu toprakların sesiydi. Türküleriyle sevinçlerimizi, acılarımızı, hasretimizi dile getirdi. O, yalnızca Adıyaman'ın değil, Türkiye'nin gönlünde yer edinmiş bir ustaydı. Vefatının birinci yılında onu memleketinde, hemşehrileriyle birlikte anmak bizim için bir vefa borcudur. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı gecede bir arada olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

74 yaşında hayatını kaybetmişti

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, 15 Şubat 2025'te, Antalya'da 74 yaşında yaşamını yitirmişti. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmıştı."

"Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştiren sanatçı, ölümünün birinci yılında dün Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı."

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Kahtalı Mıçe, Adıyaman, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

