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Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı - Son Dakika
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Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı

İstanbul'da bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı peş peşe yumruk atarak darbetti. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

10.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:54
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Bakırköy'de bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı darbetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAHVEYE GÜLÜCÜK ÇİZEN BARİSTAYI DÖVDÜ

30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi. Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı.

YERDEDE DE YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle öfkeli kişi, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı. Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı müşteriler uzaklaştırmayı başardı.

Tartışmanın ardından öfkeli kişinin baristaya peş peşe yumruk attığı anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
  • Necati Kaya: Haketmiş.Neyse. Yanıtla 53 89
  • Serkan Çakar: hadi adamı dövdün de niye soyundun şimdi sen Yanıtla 96 6
  • Hamdi Çankaya: Türkiye'de sıradan bir gün... İnsanlar normal değil artık! Yanıtla 75 11
  • Ha Kan: ELLERİNE SAĞLIK YİĞİDİM, HAK EDENE ÇOK GÜZEL HAKKINI VERMİŞSİN, BARİSTA YANINDA ERKEK OLAN BİR BAYANA YÜRÜMEK NEYMİŞ ÖĞRENMİŞTİR HERALDE Yanıtla 31 38
  • Necati Kaya: Sizin yanınizda kız arkadasınız,eşiniz olsa oraya bir kahve içmeye girseniz,partnerinize gelen kahvede gülücük olsa normal karşılarsanız o tabiiki sizin sorununuz,veya sorun etmeyişiniz. Gülüp geçerseniz o başka. 7 5
  • Oktay KUŞÇU: Baristanın işi o herkese yapıyorlar bayana yürümek ne alaka şu boş kafanızı bir düzeltin! 3 2
  • Ahmet Ev: Tamam herşeyi anladık da üstünü niye çıkardın ? Yanıtla 0 0
  • Ugur Kula: Türkiye’de yaşamamak için bir sebeb daha. Medeniyetten yoksun insanlar…. Yanıtla 0 0

Bakırköy, Saldırı, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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