Kahvehanede, çay ocağının başında ölü bulundu

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KARAMAN'da kahvehaneye bir günlüğüne yardıma gelen Muharrem Gökgül (38), çay ocağının başında ölü bulundu.

Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında kahvehaneye giren müşteri, Muharrem Gökgül'ün çay ocağının yanında hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Gökgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kahvehaneye bir günlüğüne yardıma gelen Muharrem Gökgül'ün cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Gökgül'ün ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.