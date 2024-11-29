Kahvehanede Maç İzlerken Yakalandı

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Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi, kahvehanede maç izlerken polislerce yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 suç kaydı olan Emrah Aktaş'ı (25) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlünün dün akşam Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçını televizyondan izlemek için Bağlaraltı Mahallesi'nde bir kahvehaneye gideceği bilgisine ulaştı.

Karşılaşma başladıktan sonra kahvehaneye baskın yapan polislerce maç izlerken yakalanan Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.