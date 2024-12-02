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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında belirlenen alanlara uyarıcı pankart ve afişler asıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Kağan Hezen, yaptığı açıklamada, insan sağlığı açısından tehlikesi olmayan kahverengi kokarcanın yaz sonunda kışlamak için özellikle ev ve depo gibi korunaklı alanları tercih ettiğinden dolayı fiziki rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

Kahverengi kokarcanın yayılışının bitkisel materyal, ulaşım araçları, erginlerin uçuşu ve zararlının bulunduğu ülkelerle yapılan ticari faaliyetlerle gerçekleştiğine dikkati çeken Hezen, Tarım ve Orman Bakanlığının bulaşık olan alanların belirlenmesi amacıyla 2018'den itibaren çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Hezen, kamuoyu farkındalığının ve bilincinin artırılması için zararlının tanınması, zarar şekli ve mücadele yöntemleri hakkında afiş ve pankartların yapıldığını aktararak, zirai mücadele teknik talimatının hazırlandığını, kimyasal mücadele için bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırıldığını bildirdi.