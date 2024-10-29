Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tarım sektörünü olumsuz etkileyen kahverengi kokarca için önlemler alınmaya devam ediyor.

19 Mayıs Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından başta fındık ve mısır olmak üzere sebze ve meyvelerde ekonomik kayıplara neden olan kahverengi kokarca zararlısına karşı özellikle kapalı alanlarda ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, kahverengi kokarca zararlısının son yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesi'nde tarım sektörüne ciddi zarar verdiğini belirterek, "İlçemiz diğer bölgelere oranla fazla etkilenmedi fakat biz üreticilerimizin zarar görmemesi adına çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.