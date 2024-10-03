Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Tuzak Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Tuzak Dağıtımı Başladı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Tuzak Dağıtımı Başladı

Samsun'un Terme ilçesinde çiftçilere kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları dağıtıldı.

03.10.2024 16:23
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??????? Samsun'un Terme ilçesinde, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılacak bin feromon tuzağının çiftçilere dağıtımına başlandı.

Terme Belediyesi tarafından temin edilen feromon tuzaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla dağıtımı amacıyla Altunlu Mahallesi'nde program düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir tarafından çiftçilere, feromon tuzağının kullanımı anlatıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, burada yaptığı açıklamada, yıkıcı bir zararlıya karşı mücadele verildiğini, Terme Belediyesi olarak bu mücadelede çiftçiye destek verdiklerini söyledi.

Kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadelede ilk etapta temin edilen bin feromon tuzağının çiftçilere dağıtımına başlandığını belirten Kul, "Feromon tuzaklar ne yazık ki ülkemizde üretilmiyor. İthal edilen bu tuzakların temini çok zor ama sürecin devamında çiftçilerimize bu konuda destek vermeye devam edeceğiz. İlçemizin bereketli topraklarını el birliği ile koruyacağız." dedi.

Programa Kaymakam Metin Maytalman da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Tuzak Dağıtımı Başladı - Son Dakika

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