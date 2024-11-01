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Trabzon'un Yomra ilçesinde "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçenin Çınarlı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modelleri ve kahverengi kokarca mücadelesi kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

İl Müdürü İsa Kaplan, kahverengi kokarca zararlısına karşı etkili bir mücadele için sürdürülebilir stratejilerin gerekliliğine ve kışlak mücadelesinin önemine dikkati çekti.

Kaplan, samuray arısının bu zararlıya karşı etkili bir çözüm sunduğunu da vurguladı.

Toplantı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada biyosidal ilaçlama yaptı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanı Bülent Sağır ve Yomra Belediye Başkan Vekili Oğuz Yıldırım da katıldı.