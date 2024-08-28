Kahverengi Kokarca Mücadelesi Devam Ediyor

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TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, istilacı tür olan kahverengi kokarca ile mücadelenin artarak devam ettiğini belirterek, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan 300 bin samuray arısının daha doğaya salınacağını açıkladı.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahverengi kokarca ile mücadelemiz Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, il ve ilçe tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerimizle tam bir iş birliği ile sıkı bir şeklide yürütülmüştür. Bu kapsamda 2023 yılında Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı hazırlanmış ve 2024'te kahverengi kokarca ile mücadelede seferberlik başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında; başta bu istilacı türün popülasyonunun fazla olduğu 35 ilde 196 ilçede, 1272 teknik personelle çalışmalar yapılmıştır. Yaklaşık 100 bin üreticimize, sektör temsilcilerine ve mücadeleyi kamuoyuna aktarmaları için basın mensuplarına bilgilendirme yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak eğitim filmleri hazırlanmış, afiş-liflet-broşürler hazırlanmış ve üreticilere dağıtılmıştır. Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biyoteknik mücadele amaçlı tuzaklar ruhsatlandırılmış olup yaklaşık 3 bin tuzak üreticilerimize il müdürlüklerimiz aracılığıyla dağıtılmıştır. Daha çok kışlak alanlarda mücadelesine yoğunlaşılarak yaklaşık 40 bin ev, depo, ahır ve benzeri ilaçlanmıştır. Biyolojik mücadele kapsamında söz konusu illerde kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan yaklaşık 200 bin samuray arısı doğaya salınmıştır" denildi.

'140 BİN ÜNİTEDE İLAÇLAMA YAPILACAK'

Gelecek sezonda da kahverengi kokarca ile mücadelenin artarak devam edeceği belirtilerek, "Bu kapsamda; yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacaktır. Bölge genelinde enstitülerimiz tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısı doğaya salınacaktır. Kahverengi kokarcayı bahane ederek üreticiden daha düşük fiyatla ürün almaya çalışan tüccar ve manavlar hakkında İlgili Bakanlıklarımızla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Kahverengi kokarca mücadelesine yönelik çalışmalar hasat sonrasında da ara vermeden devam edilecektir. Bu süreçte üreticilerimizin il, ilçe müdürlüklerimizce yapılan uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.