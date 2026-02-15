Kaja Kallas: Rusya Çökmüş Durumda - Son Dakika
Kaja Kallas: Rusya Çökmüş Durumda

15.02.2026 15:23
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın en büyük tehdidinin müzakere masasında kazanması olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın "çökmüş" durumda olduğunu savunarak, "Rusya'nın şu anda oluşturduğu en büyük tehdit, müzakere masasında savaş alanında elde ettiğinden daha fazlasını kazanmasıdır." dedi.

Kallas, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki "Avrupalılar, toplanın! Daha zorlu bir dünyada yeniden söz sahibi olmak" başlıklı panelde konuştu.

Rusya'nın süper güç olmadığını, Ukrayna'daki savaşta 2014 sınırlarının ötesine neredeyse hiç ilerleyemediğini ve 1,2 milyon askeri kayıp verdiğini savunan Kallas, "Rusya çökmüş durumda. Ekonomisi paramparça. Avrupa enerji pazarlarından kopuk ve kendi vatandaşları ülkeyi terk ediyor. Rusya'nın şu anda oluşturduğu en büyük tehdit, müzakere masasında savaş alanında elde ettiğinden daha fazlasını kazanmasıdır." diye konuştu.

Kallas, Rusya'dan gelen çeşitli tehditlere karşı yeni bir Avrupa güvenlik stratejisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Rusya, siber saldırılarla ekonomileri çökertmeye, uyduları bozmaya, denizaltı kablolarını sabote etmeye, dezenformasyonla ittifakları bozmaya, petrol ve gazı silah olarak kullanarak ülkeleri zorlamaya çalışıyor ve tabii ki nükleer tehdit de var." diye konuştu.

Olası barış anlaşması kapsamında Ukrayna ordusunun büyüklüğünün sınırlandırılması halinde Rusya'ya da aynısının yapılması ve Moskova'nın Ukrayna'ya verdiği zararı karşılaması gerektiğini dile getiren Kallas, Rusya'nın "maksimalist taleplerinin minimalist yanıtla karşılanmaması" mesajını verdi.

Kallas, AB'nin barış müzakerelerinde masada olmaması konusunda şunları söyledi:

"Masada yer almıyoruz çünkü Ruslar askeri olarak elde edemediklerini diplomatik yollardan elde edebileceklerini düşünüyorlar. Müzakere masasında bunu diplomatik yollardan elde edebileceklerini ve Amerikalıların bunu onlara sağlayacağını umuyorlar. Biz Avrupalılar, bu konularda anlaşamayız. Ruslar da aslında ihtiyaç duydukları şeylerin veya Amerikalıların sağlayacağını düşündükleri şeylerin Avrupa'ya bağlı olduğunu anlayacakları bir noktaya gelecek. Bu yüzden, bizi masaya oturtun diye talepkar olmamalıyız, masaya oturduğumuzda neyi başarmak istediğimizi tartışmalıyız."

Barış müzakereleri kapsamında Ukrayna'ya çok fazla baskı yapıldığını ifade eden Kallas, "Sürdürülebilir bir barış istiyorsak, Rus tarafının da taviz vermesi gerekiyor. Onların ihtiyaç duyduğu yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş Rus varlıkları gibi şeyler, Avrupa'nın kararı." şeklinde konuştu.

Kallas, ayrıca üye ülkelerin Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda tarih vermeye hazır olmadığını belirtti.

ABD'den gelen eleştirilere yanıt

ABD'nin Avrupa'da medeniyetin çöküşle karşı karşıya olunduğu eleştirileri hakkında konuşan Kallas, "Bazılarının söylediğinin aksine, 'duyarcı, çökmüş' Avrupa, medeniyetin yok olmasıyla karşı karşıya değildir. Aslında, insanlar hala kulübümüze katılmak istiyorlar ve sadece Avrupalılar da değil." ifadelerini kullandı.

Kallas, ABD'den gelen suçlamalara inanmanın çok zor olduğuna işaret ederek, "Basın Özgürlüğü Endeksi'nde ikinci sırada yer alan bir ülkeden (Estonya) gelip, bu listede 58. sırada yer alan bir ülkeden (ABD) basın özgürlüğüyle ilgili eleştirileri duymak ilginç." diye konuştu.

AB'ye üyelik için bekleyenlerin listesinin "oldukça uzun" olduğunu dile getiren Kallas, "Uzun süredir bekleyenlerin daha fazla beklemek zorunda kalmamasını umuyorum." diye konuştu.

NATO ve Avrupa ordusu düşüncesi

Kallas, NATO'nun Avrupa ayağının ittifakla işbirliği içinde geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Bence mükemmel bir işbirliğimiz var ve mükerrerlik oluşturmuyoruz. Bence bu da çok önemli." dedi.

Avrupa ordusu oluşturulması fikrini eleştiren Kallas, şunları aktardı:

"Yeni bir ordu kurmazsanız ve aynı anda hem Avrupa ordusunda hem de NATO'da yer alan tek bir ordunuz varsa, sorun şu ki, gerçek bir kriz anında, her şey komuta zincirine, kimin kime emir verdiğine, işlerin nasıl işlediğine bağlıdır. Eğer ordunun ait olduğu iki yer varsa, kriz durumunda bu durum bir ikilem yaratır ve bu son derece tehlikelidir. Bu nedenle benim çağrım, şu anda gerçekten acil olan, ordularımızı güçlendirmek gibi konulara odaklanmamız gereken bir zamanda, yeni şeyler hakkında konuşarak zamanımızı boşa harcamayalım."

Genişleme

Kallas, Avrupa'nın doğu ve güneyindeki komşu bölgelerinde istikrar sağlanmasının AB'nin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Buradaki önceliğimiz, Rus emperyalizmine karşı panzehir olan genişlemedir." diye konuştu.

Genişlemenin jeopolitik tercih olduğunu ve AB'nin bunu tercih etmesi gerektiğini söyleyen Kallas, bir başka önceliklerinin de ticaret, savunma ve güvenlik alanlarında uluslararası ortaklıklar kurmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

