Kaja Kallas'tan Rusya uyarısı - Son Dakika
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Kaja Kallas'tan Rusya uyarısı

16.06.2026 15:58
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Kaja Kallas, Rusya'nın provokasyonlarına karşı koyma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'yı sadece kınamanın yeterli olmadığını belirterek, "Rusya'nın topraklarımıza uzanan provokasyonlarına karşı koyma kapasitemizi daha da güçlendirmeliyiz." dedi.

Kallas, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, Rusya'nın Baltık ülkeleri, Romanya ve Finlandiya'ya yönelik "provokatif eylemleri" ve insansız hava araçlarının (İHA) bu ülkelerin hava sahasını ihlal etmesine ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Avrupa'nın yıllardır siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, sabotaj ve istikrarsızlaştırma girişimleriyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Kallas, "Ancak bu saldırıların sıklığı ve şiddeti daha önce görülmemiş düzeye ulaştı." ifadesini kullandı.

Kallas, son dönemde AB hava sahasına yönelik tekrarlanan İHA ihlalleri yaşandığını, ayrıca patlayıcı taşıyan bir Rus İHA'sının Romanya'da konut binasına düştüğünü anımsatarak, "Rusya'nın, AB vatandaşları, bölgesel istikrar ve uluslararası barış için oluşturduğu tehdidi ve çatışmayı tırmandırmaya hazır olduğunu ortaya koyan pervasız eylemler oldu." diye konuştu.

"Kınamak yeterli değil"

Bu girişimlerin, AB'nin Ukrayna'ya kararlı desteğine zarar vermeyi amaçladığını dile getiren Kallas, "Ancak yalnızca kınamak yeterli değil. Rusya'nın topraklarımıza uzanan provokasyonlarına karşı koyma kapasitemizi daha da güçlendirmeliyiz. Hibrit tehditlerle mücadele gündemimizi ilerletmemiz gerekiyor." dedi.

Kallas, bu bağlamda durumsal farkındalığın artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi, kritik altyapının korunması ve müdahale hazırlığının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Düşmanca eylemleri hızla tespit edip sorumluları belirleme kapasitesinin de artırılması gerektiğini belirten Kallas, aynı zamanda Rusya'nın bu tür faaliyetlerinin maliyetini yükseltmek gerektiğini söyledi.

Kallas, düşük maliyetli önleme sistemlerine de yatırım yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Maliyeti 3 bin avro olan bir İHA'yı vurmak için 1 milyon avroluk önleme füzesi kullanmak sürdürülebilir değildir." diye konuştu.

Her türlü tereddüdün, AB'nin kararlılığının daha fazla sınanmasına davetiye çıkaracağına işaret eden Kallas, NATO'nun müttefiklerin kolektif savunmasının temel taşı olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kallas, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle değil, aynı zamanda toplumlara ve kurumlara karşı sistematik biçimde kullandığı hibrit yöntemler nedeniyle de AB'nin güvenliğine yönelik en doğrudan ve en acil tehdidi oluşturduğunu ifade etti.

Bu nedenle tepki verirken birlik içinde hareket edilmesi ve kararlı tutum sergilenmesi gerektiğini vurgulayan AB Yüksek Temsilcisi, "Elbette herkes barışı destekliyor. Ancak AB'ye yönelik hedeflerini ve tehditlerini gizlemeyen bir komşumuz varken, caydırıcılığa yapılan harcamalar savaşmak zorunda kalmanın maliyetinden çok daha düşüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaja Kallas'tan Rusya uyarısı - Son Dakika

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