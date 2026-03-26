Kaja Kallas'tan Savaş Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, savaşların ağır sonuçları olduğunu vurgulayarak diplomatik çözümler gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ?ABD? ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın dünyadaki herkes için "son derece ağır sonuçları" bulunduğunu belirterek "Bu savaştan çıkışa ihtiyacımız var, daha da tırmandırmamalıyız." dedi.

Kallas, Fransa'da yapılacak G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki ortaklarla temas içinde olduklarını, Pakistan ve Mısır'la da ABD ile İran arasındaki olası müzakerelere ne gibi katkı sunabileceklerini görüştüklerini aktaran Kallas, "Bu kolay değil çünkü iki taraf birbirinden oldukça uzak. Ancak nihayetinde diplomatik çözüm bulunması gerektiğine kesin olarak inanıyoruz." diye konuştu.

Kallas, Rusya'nın "komşu ülkelere ve ABD üslerine saldırabilmesi için İran'la istihbarat paylaştığını" ve dron konusunda da Tahran'a yardımcı olduğunu savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD? ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın "çok yakından bağlantılı olduğu" değerlendirmesini yapan Kallas, "ABD, İran'ın saldırılarını durdurmak, Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini istiyorsa, Rusya'ya da baskı uygulayarak bu konuda İran'a yardım edememesini sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Kallas, ?ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin dünyadaki herkes için "son derece ağır sonuçları" bulunduğunu ve savaşın sona ermesinin "herkesin çıkarına" olduğunu belirterek "Bu savaştan çıkışa ihtiyacımız var, daha da tırmandırmamalıyız." dedi.

Lübnan

İsrail ve Lübnan yetkililerinin müzakere masasına oturarak gerçek çözüm ve barış sağlamasının önemli olduğunun altını çizen Kallas, istikrarın sağlanması için Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarına yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Kallas, Lübnan'da 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini hatırlatarak saldırıların durması için İsrail ve Hizbullah'a çağrı yaptıklarını aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Petrol fiyatlarındaki artışın Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı "yeniden finanse etme olanağı" verdiğini dile getiren Kallas, Kiev'e desteklerini artırmaları ve Moskova'ya "iyi niyetle müzakere etmesi için baskı yapmaları" gerektiği görüşünü paylaştı.

Kallas, muhtemel barış anlaşması kapsamında bazı Ukrayna topraklarının Rusya'ya ait olarak tanınması konusunda "endişeli olduklarını" vurgulayarak "Bunu bir yıldır görüyoruz. Rusya, 12 yıldır askeri yolla ele geçiremediği toprakları müzakere yoluyla elde etmeye çalışıyor. Bu açıkça yanlış bir yaklaşım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kallas, savaşın tekrar başlamamak üzere sonlanması için Rus tarafının "net tavizler vermesi" gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:21:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Kaja Kallas'tan Savaş Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.