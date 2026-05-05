Kakava Ateşi Edirne'de Yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kakava Ateşi Edirne'de Yakıldı

05.05.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de geleneksel Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında Kakava ateşi yakıldı ve coşkulu kutlamalar yapıldı.

Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.

Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi.

Geleneksel kıyafetler giyen Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Kanuni Köprüsü'nde oluşturulan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana geldi.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, Kakava Şenlikleri'nin binlerce yıllık geleneğin, coşkunun ve baharın simgesi olduğunu söyledi.

Kakava'nın Edirne'nin kültürel dokusunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Sezer, "Binlerce yıllık geleneğiyle baharın en renkli simgelerinden biri olan Kakava Şenlikleri vesilesiyle sizleri güzel Edirne'mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Şenliklerin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğine dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Kakava, asırları aşarak bugüne ulaşan, Edirne'mizin kültürel dokusuna işlenmiş neşesiyle gönülleri ısıtan, birlik ve beraberliği güçlendiren en canlı miraslarımızdan biridir. Kakava ateşi etrafında birleşen yürekler, geçmişten geleceğe uzanan kardeşliğin en sıcak simgesidir."

Dileklerin ve duaların ortak bir umut taşıdığını ifade eden Sezer, "Baharın müjdecisi olarak dallara bırakılan her bir dilek, sadece bireysel temenniler değil, huzur, barış ve esenlik dolu bir dünya arzusunun gökyüzüne yükselen ortak duasıdır." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Romanların şehrin ritmine ve kültürüne değer kattığını belirterek baharın gelişini kutladıklarını söyledi.

Çeribaşı Fikri Ocak da Kakava'nın dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Sezer ve protokol üyeleri Kakava ateşini yaktı.

Daha sonra katılımcılar ateşin üstünden atlayıp, ateş çevresinde dans etti. Fotoğraf sanatçıları da renkli görüntüler çekme imkanı buldu.

Konser ve dans gösterileriyle süren kutlamalar, yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak programla devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kakava Ateşi Edirne'de Yakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:33:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Kakava Ateşi Edirne'de Yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.