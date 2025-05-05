Kakava-Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Kutlanıyor

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri Edirne\'de Coşkuyla Kutlanıyor

Edirne'deki Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 4 güne yayılarak renkliliğini artırdı.

05.05.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baharın gelişini simgeleyen Kakava- Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en coşkulu Kakava-Hıdırellez kutlamalarına ev sahipliği yapan Edirne'de, bu yıl kutlamalar ilk kez 4 güne yayıldı.

Geçmiş yıllarda 5 Mayıs akşamı Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan ve 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kenarındaki ritüelle tamamlanan şenlikler, hafta sonunu da kapsayacak şekilde yeniden planlandı.

Bu yıl cumartesi ve pazar günleri Sarayiçi'nde düzenlenen müzik ve eğlence programlarıyla başlayan kutlamalar, kente gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında şenlik havası hakimken, katılımcılar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü civarı, Tahmis Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde Roman müzik gruplarının ritimlerine eşlik edip dans ederek baharın gelişini kutluyor.

Çiçek taçları takan katılımcılar, renkli giysileri ve neşeli halleriyle cadde ve sokakları renklendiriyor.

Kutlamaların en önemli anlarından biri olan Kakava ateşi, bugün Sarayiçi'nde yakılacak. Kent protokolünün kortej eşliğinde alana gelmesinin ardından dev ateş barış, sevgi, bereket ve huzur dilekleriyle tutuşturulacak. Alanda geç saatlere kadar konserler ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Kakava ritüelleri yarın da devam edecek. Tan yeri ağarmadan Sarayiçi'ne gelenler, Tunca Nehri'nde yüzlerini yıkayacak, nehre dilek atacak, bölgedeki ağaçlardan topladıkları dalları bereket getirmesi umuduyla evlerinin kapılarına asacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hıdırellez, edirne, Güncel, Kültür, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kakava-Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:21:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kakava-Hıdırellez Şenlikleri Edirne'de Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.