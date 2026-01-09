Ortahisar Belediyesi, Kalandar Gecesi'ni Kutlayacak

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, Trabzon'un köklü geleneklerinden olan Kalandar Gecesi'nin yaşatılması ve coşku içinde kutlanması için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Atatürk Alanı'nda 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede yapılacak etkinliklere vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Kalandar Gecesi hep birlikte eğleneceğiz ve bu güzel mirası geleceğe taşıyacağız" dedi.

Ortahisar Belediyesi, Kalandar Gecesi'ni bu yıl da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve kadın dernekleri iş birliğinde Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak.

Vatandaşlara meyve dağıtılacak

Rumi takvime göre yılbaşı kabul edilen 13 Ocak gecesi kutlanan ve bölgenin somut olmayan kültürel mirasları arasında yer alan Kalandar Gecesi, Ortahisar Belediyesi'nin renkli etkinlikleriyle coşku içinde kutlanacak. Paydaşların stantlarla yer alacağı etkinlikte Ortahisar Belediyesi, Kalandar Gecesi'nin geleneklerinden olan 'çanta atma' eğlencesinin yaşatılması için vatandaşlara meyve dağıtacak. Yeni yıla ulaşmanın mutluluğunu ve dayanışmanın gücünü yansıtan gecede Ortahisar Belediyesi katılımcılara, patlamış mısır, lokma ve çay ikramında bulunacak. Ayrıca etkinlik alanına getirilecek çekme karavanda da kahve çeşitleri ikram edilecek.

"Bütün vatandaşlarımızı bu eğlenceli etkinliğe katılmaya davet ediyorum"

Trabzon'un birçok köklü geleneğe sahip olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak bu değerlere sahip çıkmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti. Kalandar Gecesi'nin Trabzon halkının dayanışma ruhunu yansıtan bir gelenek olduğunu vurgulayan Kaya, "Çocukluğumuzda torbalara ip bağlayarak komşuları dolaştığımız Kalandar Gecesi, şehrimizin en renkli geleneklerinden biridir. Bu güzel geleneği yaşatmak için, 13 Ocak akşamı bir araya geleceğiz ve birbirinden renkli etkinliklerle eğleneceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bu eğlenceli etkinliğe katılmaya davet ediyorum" dedi.