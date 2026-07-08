Kalbin Mührü Sergisi Açıldı

"Kalbin Mührü: Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Muharrem Hayır, Cubis Art İstanbul'un kurucularından Zeynep Esen, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Erdal Arslan katıldı.

Serginin resmi açılışı öncesinde Türk ve İslam Eserleri Müzesi Divanhane Salonu'nda koleksiyonun niteliğine dair bir panel düzenlendi. Zeynep Esen'in moderatörlüğünü üstlendiği "Aile Hafızasından Kamusal Kültürel Mirasa: Yazma Eserler, Vakıf Kültürü ve Koleksiyonların Sürekliliği" başlıklı panelde, alanında uzman isimler bir araya geldi.

Panelde Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Erdal Arslan "Yazma Eser Koleksiyonları, Vakıf Kütüphaneleri ve Kültürel Süreklilik", Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Muharrem Hayır "Müzeler ve Kültürel Mirasın Kamusallaşması", çeviribilimci ve çokkültürlülük araştırmacısı Prof. Dr. Sakine Esen Eruz ise "Aile Koleksiyonlarından Kamusal Kültürel Mirasa: Reiszadeler Örneği" başlıklı konuşmalarıyla yer aldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ve Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi'nde bulunan koleksiyonlarından derlenen sergi, Cubis Art İstanbul tarafından Anadolu'nun kültürel mirasını ele alan sergi serisinin ilk adımını oluşturuyor.

Osmanlı'da devlet yönetimi, ilim ve vakıf geleneğinin kesişim noktasında yer alan Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi yazma eserler koleksiyonunu ve aile mirasını tek çatı altında buluşturan sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.