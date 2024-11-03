Kaldırım Taşına Çarpan Otomobil Devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırım taşına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 45 AAU 58 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı Eski Dört Yol Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşına çarptı, ardından devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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