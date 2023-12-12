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Kaldırım taşıyla darbedilen Tahir Akcam tutuklandı - Son Dakika
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Kaldırım taşıyla darbedilen Tahir Akcam tutuklandı

Bursa'da arkadaşı tarafından kaldırım taşı ile darbedilen Tahir Akcam, tedavisi sonrası gözaltına alınıp tutuklandı. Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Akcam'ın arkadaşı Engin İ. ile alkol aldığı sırada çıkan tartışma büyüyünce Engin İ., kaldırım taşıyla Akcam'ı darbetti. Akcam kanlar içerisinde kalırken, Engin İ. gözaltına alındı. Akcam ise aranması bulunduğu için tedavisi sonrası gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kaldırım taşıyla darbedilen Tahir Akcam tutuklandı
12.12.2023 - 13:09,
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1) KALDIRIM TAŞI İLE DARBEDİLDİ; ARANDIĞI ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI

Bursa'da arkadaşı Engin İ. (37) tarafından kaldırım taşı ile darbedilen Tahir Akcam (33), arandığı ortaya çıkınca tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı.

?Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Tahir Akcam ile alkol aldığı arkadaşı Engin İ., bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Engin İ., yerden aldığı kaldırım taşı ile Tahir Akcam'ı darbetti. Tahir Akcam kanlar içerisinde kalırken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Akcam, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldılırken, Engin İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Engin İ. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması bulunan Tahir Akcam tedavisi sonrası gözaltına alındı. Tahir Akcam işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Osmaniye, İnegöl, Bursa, Tutuklama, Şiddet, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaldırım taşıyla darbedilen Tahir Akcam tutuklandı - Son Dakika
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