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Kaldırımda Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kaldırımda Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Serpil Sezer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, otomobilin kaldırımda yürüyen Sezer'e çarpması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. Sürücü ise alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kaldırımda Yürüyen Kadına Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:03
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Caddesi'nde, M.F.K. idaresindeki 54 AEP 636 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Serpil Sezer'e (43) çarptı.

Aydınlatma direğine ve çevredeki bir unlu mamuller dükkanına çarparak durabilen otomobil ile iş yeri arasında sıkışan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde elinde poşetle kaldırımda yürüyen Sezer'e otomobilin çarpması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA
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Sakarya, Ankara, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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