Kaldırımı Kullanan Dolmuş Sürücüsüne Cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımı kullanarak şerit değiştiren dolmuş sürücüsüne para cezası verildi, hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, U.S. (38) idaresindeki 35 M 8539 plakalı dolmuşun Mustafa Kemal Caddesi'nde kaldırımı kullanarak şerit değiştirdiğini tespit etti.
Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye 8 kural ihlali nedeniyle 13 bin 141 lira para cezası kesildi.
Sürücünün ceza puanının dolması nedeniyle ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
