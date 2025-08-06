Kale\'de Kur\'an Kursu Ödül Töreni

Malatya'nın Kale ilçesinde yaz Kur'an kursları kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kale İlçe Müftülüğü tarafından Kale Merkez Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler eğitimi alan öğrenciler arasında düzenlenen Bilgi Yarışması, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ve Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kale Kaymakamı Onur İnce, yaptığı açıklamada, öğrencilerin gösterdiği gayreti takdir ettiğini söyledi.

Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş ise yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Program, Gazze sergisi ve öğrencilere dağıtılan ikramların ardından sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı İhsan Özbay ve kurum amirleri de katıldı.