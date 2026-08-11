Kale'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni
Malatya'nın Kale ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi, ödüller verildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Kale Merkez Camii konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, hadis okumaları, şiir ve dualarıyla devam eden programda, öğrencilere ödülleri verildi.
Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı ile Müftü İbrahim Okumuş öğrencilere başarı diledi.
Program, ikramların dağıtılmasıyla sona erdi.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kale'de Yaz Kur'an Kursu Kapanış Töreni - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?