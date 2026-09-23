Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç CHP'den ayrıldı, Mansur Yavaş'la yürüyecek - Son Dakika
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Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç CHP'den ayrıldı, Mansur Yavaş'la yürüyecek

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Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç CHP\'den ayrıldı, Mansur Yavaş\'la yürüyecek
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Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP üyeliğinden ayrılarak belediye başkanlığı görevine bağımsız devam edeceğini duyurdu. Karakoç, Mansur Yavaş'ın yanında yürümeye devam edeceğini ve Kalecik'e karşı sorumluluğunun değişmeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP'den istifa etti. Karakoç, "Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız yolun temelinde de aynı anlayış vardı: İnsanları siyasi kimlikleriyle değil, insan oldukları için kucaklamak; ayrıştırmadan, adaletle ve halkın emanetine sahip çıkarak hizmet etmek. Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim. Makamlar değişebilir, siyasi şartlar değişebilir. Ancak bizim Kalecik'e olan sorumluluğumuz değişmeyecek" dedi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Karakoç, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte yol yürüyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Değerli Hemşehrilerim, siyaset, insanlara ve değerlere olan bağlılığın sınandığı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta zaman zaman önemli kararlar almak, inandığınız doğruların arkasında durmak gerekir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Kalecik'te hiçbir hemşehrimizi siyasi görüşü nedeniyle ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi kendimize görev bildik. Çünkü bize verilen oyları yalnızca bir siyasi destek değil, Kalecik adına verilmiş bir emanet olarak gördük. İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım. Bugüne kadar aynı çatı altında birlikte yol yürüdüğümüz, bu mücadeleye emek veren ve yanımızda olan tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte yaşadığımız güzel günlerin, verilen emeğin ve kurulan gönül bağlarının benim için her zaman ayrı bir yeri olacaktır.

Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız yolun temelinde de aynı anlayış vardı: İnsanları siyasi kimlikleriyle değil, insan oldukları için kucaklamak; ayrıştırmadan, adaletle ve halkın emanetine sahip çıkarak hizmet etmek. Bugün de kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim. Makamlar değişebilir, siyasi şartlar değişebilir. Ancak bizim Kalecik'e olan sorumluluğumuz değişmeyecek. Bundan sonra da dün olduğu gibi; oy verenin de vermeyenin de, her görüşten hemşehrimizin Belediye Başkanı olarak çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bizim için asıl mesele bir siyasi kimlik değil, Kalecik'e duyduğumuz sevda ve hemşehrilerimizin bize emanetidir. Saygılarımla."

Kaynak: ANKA
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