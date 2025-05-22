Kalecik'te Aile Haftası Etkinlikleri Renkli Anlar Sunuyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla Kalecik'te düzenlenen "Ailede Şenlik Var" ve "Okulda Şenlik Var" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kalecik, Başkentli öğrenciler ve ailelerin keyifli zaman geçirmesi amacıyla düzenlenen renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi, 15-21 Mayıs Aile Haftası kapsamında "Ailede Şenlik Var" etkinliği düzenledi.

Kalecik Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen ve atölyelerden geleneksel oyunlara, mehter gösterisinden konsere kadar çok sayıda aktivitelerin yer aldığı etkinlikte, aileler ve çocuklar eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşadı.

"Psikobüs"'ün ilk durağı Kalecik oldu

Kalecik Çandır Ortaokulu ise "Okulda Şenlik Var" etkinliklerine ev sahipliği yaptı. ABB tarafından özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların psikolojik destek hizmetlerine erişimini sağlamak, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla otobüsten dönüştürülen ve ilçe ilçe dolaşan "Psikobüs" de etkinliklerde yerini aldı.

72 öğrencinin katıldığı organizasyonda açık alan ve uçurtma etkinliği, duygu çalışmaları, tuval boyama, ikramlıklar, hediyeler, oyun ve yarışmalarla çocuklar keyifli zaman geçirerek güzel anılar biriktirdi.