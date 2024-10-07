Kalendiya Kampı'nda 6 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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Kalendiya Kampı'nda 6 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusu, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi, 6 Filistinli yaralandı.

07.10.2024 15:19
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İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri ile kamp sakinleri arasında olaylar çıktı.

İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek merminin yanı sıra gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti, gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da 11 bin 100'ü aştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalendiya Kampı'nda 6 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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