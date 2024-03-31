Kalfat, 15 yılın ardından belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti

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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı köy iken yeniden belde statüsü kazanan Kalfat'ta yaşayanlar, 15 yılın ardından belediye başkanını seçmek için oy kullanıyor.

Kalfat beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

Vatandaşların itirazı üzerine uzun süren dava sürecinin ardından Kalfat, 2023 yılında yeniden belde statüsüne kavuştu.

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan yöre halkı, 15 yıllık aradan sonra yeniden Kalfat belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Beldede 7 sandıkta 1564 seçmen oy kullanacak.

Vatandaşlardan Ömer Öğüt, "Tekrar belde belediyesi hakkımızı geri aldık. bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Mahkeme sürecinin ardından birlik beraberlik içerisinde oy kullanıyoruz, inşallah Kalfat için hayırlısı olur." dedi.

Şaban Karaçam da yıllardır özlemini duydukları belediyenin geri geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalfat'ın yeniden belediye olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Salim Sarıtarla da seçim sonuçlarının hayırlısı olması temennisinde bulundu.