Kalibaf: ABD Gizlice Saldırı Planlıyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin kamuoyunda müzakerelerden söz ettiğini ancak gizlice kara saldırısı planladığını söyledi.

Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın birinci ayı dolayısıyla halka hitaben açıklama yayımladı.

Silahlı Kuvvetler ile halkın, ABD-İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşuna övgüde bulunan Kalibaf, ülkenin "büyük bir dünya savaşının içinde bulunduğunu" belirterek, "Askerlerinizin ve hizmetkarlarınızın iradesinden bir an bile şüphe etmeyin; onlar dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı ve düşman için şimşekten daha korkutucudurlar." ifadelerini kullandı.

"Yüce Allah'ın izniyle bu savaşı her saldırgan için büyük bir ders haline getireceğiz." diyen Kalibaf, halka meydanlardaki gösterilerini sürdürme çağrısında bulundu."

ABD'nin müzakere çağrılarını değerlendiren Kalibaf, şunları kaydetti:

"Düşman, kamuoyunda müzakere ve diyalog mesajları gönderirken gizlice kara saldırısı planlıyor. Adamlarımızın, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe verip bölgesel ortaklarını sonsuza dek cezalandırmayı beklediğinden gafiller. Ateşimiz devam ediyor. Füzelerimiz konuşlandırıldı. İmanımız arttı. Düşmanın zayıf noktalarının farkındayız ve düşman ordusundaki korkunun etkilerini açıkça müşahede ediyoruz."

Kalibaf, İran'a Pakistan üzerinden iletilen ve ABD'nin 15 maddelik şartlarının yer aldığı teklife ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde düşman yetkililerinden müzakereler hakkında farklı sözler ve açıklamalar duyuluyor. Amerika, savaşta elde edemediklerini 15 maddelik bir liste olarak ilan ederek ve diplomasi yoluyla elde etmeyi umuyor. Amerikalılar, İran'ın teslim olmasını istedikleri sürece, evlatlarınızın ABD'nin bu arzularına cevabı açık ve nettir. Zillet bizden uzaktır."